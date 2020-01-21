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Dünya

ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke ilindeki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu, bir hafta içinde 3'üncü kez keserek, konvoyun geri dönmesine sebep oldu.

AA21.01.2020  19:19 - Güncelleme: 21.01.2020  19:19

Haseke'nin Rümeylan beldesi yakınlarındaki Cul Ağı beldesinde 4 gün önce, Malikiye ilçesi ve Mabede beldesi arasındaki Tel Fakhar köyü yakınlarında da önceki gün Rus konvoyunun yolunu kapatan ABD askerleri, bugün de konvoyu, Kamışlı'dan Rümeylan sahalarına giden yolun kavşağında durdurdu.

Bir süre kavşakta bekleyen, 5 personel taşıyıcı zırhlı araç ve pikaptan oluşan Rus konvoyu, geri dönmek zorunda kaldı.

Böylece, ABD askerleri, bir hafta içinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarına ulaşmak isteyen Rus konvoyunun yolunu, 3'üncü kez kesmiş oldu.

YPG/PKK'lı teröristler de bir hafta önce Rümeylan petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etmek amacıyla gönderildiği düşünülen Rus konvoyunun yolunu Kamışlı ilçesinde kesmişti. Bunun üzerine konvoy, yolunu değiştirerek Rümeylan yerine, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı'na yönelmişti.

Ülkenin doğusunu batısına bağlayan stratejik M4 karayolu da dün, ABD ve Rus ordusu arasındaki ihtilaf nedeniyle ulaşıma geçici olarak kapanmıştı.

ABD petrol sahalarında varlık gösteriyor

ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

ABD ordusu, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

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