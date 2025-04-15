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Dünya

İki taraf arasında ''Türkiye'' kavgası! Korkularından NAVTEX ilan edemediler

Rum basını, Girit Adası'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY), oradan da İsrail'e uzanacak deniz altı kablolu elektrik bağlantısı (Great Sea Interconnector - GSI) konusunda Yunanistan'a 'Türkiye'den çekiniyorlar' eleştirisi yaptı.

AA15 Nisan 2025 Salı 11:18 - Güncelleme:
İki taraf arasında ''Türkiye'' kavgası! Korkularından NAVTEX ilan edemediler
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GKRY'de yayın yapan Alithia gazetesi, "Kablo konusunda İskoç Duşu. Türkiye'nin uyarısının ardından projenin devamında yeniden belirsizlik" başlığıyla verdiği haberde, GSI projesinin yüklenicisi ADMİE'nin, Yunan hükümetinin jeopolitik riskler gerekçesiyle durdurduğu çalışmaların yeniden başlatılması maksadıyla 5 Nisan'da bulunduğu NAVTEX ilan edilmesi talebinin Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından düne kadar onaylanmadığını duyurdu.

RUMLARDAN YUNANİSTAN'A "TÜRKİYE'DEN ÇEKİNİYOR" TEPKİSİ

Yunanistan'ın Girit Adası'ndan GKRY'ye, oradan da İsrail'e uzanacak deniz altından kablo ile elektrik projesi ile ilgili Atina'ya en sert eleştirilerden biri de Alphanews'ten geldi.

Haberinde "Atina, Türkiye'den çekiniyor." ifadesini kullanan Alphanews, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bu konuda günlerdir NAVTEX ilan edemediğini okuyucularına duyurdu.

Fileleftheros gazetesi de GSİ konusunda Ankara'nın gerilim yaşanacağı konusundaki uyarılarının Yunanistan üzerinde etkili olduğunu birinci sayfadan okuyucularına duyururken, GKRY'de yayın yapan gazete ve TV'lerin büyük bölümü projenin uygulamaya alınamamasının sebebi olarak, Türkiye'nin uyarılarından çekinen Yunanistan'ı gösterdi.

Politis gazetesi ise "GSI Konusunda ABD Niyetlerinin Denenmesi" başlığıyla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Girit Adası arasında deniz altı elektrik kablosu döşenmesi konusundaki ödemelerin geçici olarak durdurulması kararının ardından, projede yer alan Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in, ABD'nin projeye ilişkin tutumunu netleştirmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

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