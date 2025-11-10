İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

İki tren çarpıştı! Onlarca yolcu yaralı

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da iki trenin çarpışması sonucu onlarca yolcunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

10 Kasım 2025 Pazartesi 10:50
İki tren çarpıştı! Onlarca yolcu yaralı
Slovakya Polis Teşkilatının, ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından yapılan açıklamada, Bratislava'daki bir istasyonda iki trenin çarpıştığı belirtildi.

Kaza sonrası polis ve acil müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ettiği aktarılan açıklamada, ilk bilgilere göre trenlerin raydan çıkmadığı ifade edildi.

Açıklamada, demiryolu trafiğinin her iki yönde de kapatıldığı ve yolcuların tahliyesi için olay yerine otobüs gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Yerel basının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberlere göre, kazada onlarca yolcunun hafif yaralandığı ve 11 kişinin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

