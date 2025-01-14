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Dünya

İki ülke alarma geçti! Birden çok balistik füze fırlattılar

Kuzey Kore, bir kez daha Güney Kore ve Japonya'yı alarma geçirdi. Kuzey Kore, bir kez daha Güney Kore ve Japonya'yı alarma geçirdi.

IHA14 Ocak 2025 Salı 08:14 - Güncelleme:
İki ülke alarma geçti! Birden çok balistik füze fırlattılar
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Son zamanlarda Rusya ile sürdürdüğü askeri işbirliği ile gündeme gelen Kuzey Kore, bir kez daha Güney Kore ve Japonya'yı alarma geçirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Saat 09.30 dolaylarında Kuzey Kore'nin Jagang eyaletindeki Ganggye bölgesinden ateşlenen füzelerin yaklaşık 250 kilometre mesafe kat ettikten sonra denize düştüğü aktarılırken, fırlatılan füze sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

JAPONYA HÜKÜMETİ HASAR RAPOR EDİLMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Japonya hükümeti de Pyongyang'ın son füze denemesini doğruladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi gerçek zamanlı veri paylaşımı da dahil olmak üzere Japonya, ABD ve Güney Kore arasındaki 3'lü işbirliğinin sürdüğünü belirterek, "Bu noktada kesin bir değerlendirme yapamıyoruz. Ancak, Japonya topraklarına veya münhasır ekonomik bölgesine herhangi bir füze düştüğü doğrulanmadı ve herhangi bir hasar raporu da alınmadı" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore'nin devam eden füze denemelerinin Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Hayashi, "Gerekli bilgileri toplamak ve analiz etmek için ABD, Güney Kore ve diğer ülkelerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve gözetim faaliyetlerini sürdürmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

PYONGYANG SON OLARAK HİPERSONİK FÜZE TESTİ YAPMIŞTI

Kuzey Kore'nin son füze denemesi, ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı. Son füze denemesini 6 Ocak'ta gerçekleştiren Pyongyang yönetimi, ses hızının 12 katına ulaşabilen orta menzilli hipersonik balistik füze test ettiğini açıklamıştı.

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