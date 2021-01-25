İki ülke anlaşmaya vardı! 940 milyon dolarlık demiryolu projesi

star.com.tr 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:51 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:51

Çin ve Filipinler, 1991 yılında meydana gelen bir dağ patlaması sonrasında kullanılamayan, ABD'ye ait iki askeri üssü birbirine bağlayan bir demiryolu projesi için anlaşmaya vardı.







Çin ve Filipinler, Luzon adasında yer alan ve halen ABD güçlerini ziyaret etmek için kullanılan iki eski Amerikan askeri tesisini birbirine bağlayan bir demiryolu inşa etmek için anlaşmaya vardı.

Çin'in Filipinler Büyükelçisi Huang Xilian, paylaştığı bir Facebook gönderisinde, 1991 yılında Pinotubo Dağı'nda meydana gelen patlama öncesinde Amerika'nın en büyük denizaşırı askeri topluluğunu içeren Subic Bay ve Clark Hava Üssü'nü birbirine bağlamak üzere ortaya konan 940 milyon dolarlık proje üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Demiryolu projesinin tamamlanmasıyla birlikte Subic-Clark koridoru boyunca limanlar, demiryolları ve havaalanları arasında esnek bir bağlantı kurulacağı ve bunun da lojistik verimliliğini artıracağı belirtildi.

Büyükelçi Xilian, projenin inşaatın 42 ay süreceğinin tahmin edildiğini ifade etti.

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