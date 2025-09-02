İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,159
  • EURO
    48,0851
  • ALTIN
    4610.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İki ülke anlaştı! Rusya ve Çin'den dev enerji hamlesi
Dünya

İki ülke anlaştı! Rusya ve Çin'den dev enerji hamlesi

Rusya ve Çin, Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı için mutabakat zaptı imzalarken, mevcut hattaki yıllık doğal gaz sevkiyatının 44 milyar metreküpe çıkarılması konusunda da anlaşmaya vardı.

AA2 Eylül 2025 Salı 09:45 - Güncelleme:
İki ülke anlaştı! Rusya ve Çin'den dev enerji hamlesi
ABONE OL

Rusya ve Çin arasında, Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının inşasına yönelik mutabakat zaptı ve Sibirya'nın Gücü hattından yıllık sevkiyatın 44 milyar metreküpe çıkarılmasını öngören anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Rusya ile Çin heyetleri arasında Pekin'de gerçekleşen görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazprom ile Çinli CNPC şirketi arasında stratejik işbirliği öngören bir mutabakat zaptının imzalandığını anlatan Miller, "Rusya, Çin ve Moğolistan, Sibirya'nın Gücü 2 hattının ve Soyuz-Vostok transit doğal gaz boru hattının Moğolistan üzerinden inşası konusunda yasal olarak bağlayıcı bir mutabakat zaptı imzaladı." dedi.

Miller, söz konusu güzergah üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatının öngörüldüğünü kaydetti.

Yılda 38 milyar metreküp kapasiteye sahip Sibirya'nın Gücü hattına ilişkin de Çin'le anlaşma imzaladıklarına işaret eden Miller, "Gazprom ile CNPC arasında Sibirya'nın Gücü hattının kapasitesini yılda 44 milyar metreküpe çıkarma ve Doğu Rotası hattı üzerinden sevkiyatı da 10'dan 12 milyar metreküpe çıkarma konusunda anlaşmalar imzalandı." ifadesini kullandı.

Anlaşmalar konusunda Rus gazına yönelik belirlenen fiyatla ilgili detayları ilerleyen zamanlarda paylaşacaklarını belirten Miller, ödemelerin yüzde 50 ruble yüzde 50'de yabancı para birimiyle yapıldığını söyledi.

Miller, Çin'e sevkiyatın Doğu Sibirya, Avrupa'ya sevkiyatın ise Batı Sibirya bölgelerinden yapıldığına işaret ederek, bu nedenle Çin'e sevk edilen Rus gazının fiyatının coğrafi yakınlık nedeniyle Avrupa'ya kıyasla daha düşük kaldığını kaydetti.

  • Sibirya Boru Hattı
  • Rusya Çin Enerji
  • Doğal Gaz Anlaşması

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.