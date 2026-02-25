İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8722
  • EURO
    51,8232
  • ALTIN
    7317.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İki ülke arasında askeri gerginlik! Silahlara el konuldu
Dünya

İki ülke arasında askeri gerginlik! Silahlara el konuldu

Sierra Leone, Gine Silahlı Kuvvetleri personelinin Kalieyereh yerleşimine geçerek sınır ihlali yaptığını duyurdu. Ortak güvenlik ekibinden bir subay dahil bazı askerlerin gözaltına alındığı, Gine tarafına götürüldüğü ve silahlarına el konulduğu açıklandı.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
İki ülke arasında askeri gerginlik! Silahlara el konuldu
ABONE OL

23 Şubat'ta Gine Silahlı Kuvvetleri personelinin sınırdaki Kalieyereh yerleşimine geçerek bölgede konuşlu güvenlik unsurlarıyla karşı karşıya geldiği belirtildi.

Açıklamada, olay sırasında, Sierra Leone Silahlı Kuvvetleri ile Sierra Leone Polisi personelinin sınır karakolu ve konaklama tesisi inşası için tuğla üretimi yaptığı, ülke bayrağının ise Sierra Leone toprağı olarak kabul edilen alanda göndere çekili olduğu belirtildi.

Gine askerlerinin ortak güvenlik ekibinden bir subay dahil bazı personelin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin Gine tarafına götürüldüğü ve silah ve mühimmatına el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin gözaltına alınan personelin yerinin tespiti ve koşulsuz serbest bırakılmaları için diplomatik ve güvenlik kanallarını devreye soktuğu, konunun ulusal, bölgesel ve alt-bölgesel yetkili mercilere resmi olarak iletildiği kaydedildi.

Olayın barışçıl ve dostane şekilde çözülmesi için temasların sürdüğü ve gelişmelerin netleştirilmesi amacıyla bölgeye bir inceleme heyeti gönderildiği vurgulanan açıklamada, doğrulanmış bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağının altı çizildi.

  • SLL sınır ihlali
  • Gine asker gözaltı
  • Gine silah ele geçirme

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.