İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3896
  • EURO
    36,7922
  • ALTIN
    2996.2
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İki ülke arasında büyük kriz! İran'dan Suudi Arabistan'a nota
Dünya

İki ülke arasında büyük kriz! İran'dan Suudi Arabistan'a nota

Suudi Arabistan, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 6 İranlıyı idam etti. İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi El-Anazi'yi çağırarak, kendisine bu infazlara karşı protesto notası verdi.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 08:06 - Güncelleme:
İki ülke arasında büyük kriz! İran'dan Suudi Arabistan'a nota
ABONE OL

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, ülkeye uyuşturucu sokmaya çalıştıkları gerekçesiyle 6 İranlının idam edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Casım Muhammed Şabani, Abdurrıza Yunus Tenkasiri, Halil Şehid Samri, Muhammed Cevat Abdulcelil, Mehdi Kenan Ganımi ve Hür Muhammed Şabani adlı İran vatandaşları ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu zanlıların gözaltına alındığı, çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulundukları ve idama çarptırıldıkları belirtildi.

Suudi Arabistan Krallığı tarafından söz konusu mahkeme kararının uygulanması talimatı verildiğine dikkat çekilen açıklamada, suçlu bulunan İran vatandaşlarının idam edildiği vurgulandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

- İRAN'DAN İDAMLARA TEPKİ

Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud El-Anazi'yi çağırarak, kendisine bu infazlara karşı "güçlü ifadeler içeren bir protesto notası" verdi.

ABD'den İran'a "Türkiye" tepkisi

ABD'den İran ve Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Petrol zengini İran zor günler yaşıyor! Devlet dairelerinin gazı kesildi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.