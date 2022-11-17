İki ülke arasında diplomatik kriz! Yunan Bakan uçaktan inmeyi reddederek geri döndü

Libya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus'u ziyaret etme izni verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır."

Dendias'ın bugün Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi ve daha sonra Bingazi'ye geçerek Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesi bekleniyordu.



YUNANİSTAN, DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS'IN TRABLUS ZİYARETİNİ İPTAL NEDENİNİ AÇIKLADI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Trablus gezisini Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile görüşmek istememesi nedeniyle iptal ettiği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dendias'ın bugün için planlanan ancak iptal edilen Trablus gezisine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "(Dendias'ın), Libyalı mevkidaşı ile görüşmemesine ilişkin varılan uzlaşının Libya Dışişleri Bakanlığınca ihlal edilmesi nedeniyle Trablus ziyareti iptal edildi. Ziyaretin Doğu Libya'daki ayağı normal bir şekilde devam ediyor." ifadesi yer aldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dendias'ın Libya ziyaretinde başlangıçta Trablus yer almıyordu ancak Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'nin görüşme talebi sonrası Trablus da programa eklendi.

İddialara göre, Dendias, Türkiye ile mutabakat metnini imzalayan Libya hükümetinden Dışişleri Bakanı el-Menguş ile görüşmek istemediğini Libya Dışişleri Bakanlığına bildirdi ve bakanlık ile bu hususta uzlaşıldı.

El-Menguş'un havalimanında kendisini karşılamaya geldiğini gören Dendias, uzlaşının ihlal edildiği gerekçesiyle uçaktan inmeyi reddetti.

Yunan basınındaki haberlerde, Libya'nın, Dendias'ın uçağının Trablus'tan Bingazi'ye uçuş planını onaylamadığı için, Dendias'ın uçağının Bingazi'ye Malta üzerinden gittiği aktarıldı.

Yunan Maslahatgüzarı Libya, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı