İki ülke arasında esir takası! 10 Ukraynalı serbest bırakıldı

Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm zorluklara rağmen 10 kişiyi daha Rus esaretinden kurtarmayı başardık." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zelenski, tüm esirler kurtarılıncaya kadar çaba sarf edeceklerini belirtti.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığı takas sonucu serbest kalanların arasında Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal de bulunuyor.

Celal, 2021'de Kırım'da Ruslar güvenlik güçlerince esir alınmıştı. Rus istihbaratı Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021 tarihinde bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile Kırım Tatar Milli Meclisince organize edildiğini ileri sürmüştü. Rus istihbaratının operasyonları sonucu KTMM Başkan Yardımcısı Celal tutuklanmıştı.

