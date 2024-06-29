İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2024 Cumartesi / 23 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İki ülke arasında esir takası! 10 Ukraynalı serbest bırakıldı
Dünya

İki ülke arasında esir takası! 10 Ukraynalı serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, takas sonucu Rus esaretindeki 10 Ukrayna vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 07:33 - Güncelleme:
İki ülke arasında esir takası! 10 Ukraynalı serbest bırakıldı
ABONE OL

Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm zorluklara rağmen 10 kişiyi daha Rus esaretinden kurtarmayı başardık." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zelenski, tüm esirler kurtarılıncaya kadar çaba sarf edeceklerini belirtti.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığı takas sonucu serbest kalanların arasında Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal de bulunuyor.

Celal, 2021'de Kırım'da Ruslar güvenlik güçlerince esir alınmıştı. Rus istihbaratı Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021 tarihinde bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile Kırım Tatar Milli Meclisince organize edildiğini ileri sürmüştü. Rus istihbaratının operasyonları sonucu KTMM Başkan Yardımcısı Celal tutuklanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.