İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1828
  • EURO
    34,9484
  • ALTIN
    2255.57
  • BIST100
    8901.48
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İki ülke arasında füze krizi! Rus Büyükelçi, bakanlığa gitmedi
Dünya

İki ülke arasında füze krizi! Rus Büyükelçi, bakanlığa gitmedi

Polonya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus füzesinin kısa bir süreliğine Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine açıklama için Rusya'nın Varşova Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Ancak Rus Büyükelçi Sergey Andreev, bakanlığa gitmedi.

DHA26 Mart 2024 Salı 11:11 - Güncelleme:
İki ülke arasında füze krizi! Rus Büyükelçi, bakanlığa gitmedi
ABONE OL

Polonya Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart günü bir Rus füzesinin Polonya hava sahasını ihlali üzerine Rusya'dan açıklama talep ettiğini duyurmuştu. Polonya Dışişleri, dün açıklama yaparak "Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sayın Sergey Andreev bugün Polonya Dışişleri Bakanlığı'na gelmedi. Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı'nın talimatlarını takip edip etmediğini ve Varşova'da Rusya'nın çıkarlarını gerektiği gibi temsil edip edemediğini merak ediyoruz" dedi.

POLONYALI BAKAN, NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, konuyla ilgili dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşerek hava sahasının ihlali konusunda bilgilendirdi. Polonya Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair yaptığı açıklamada "Polonya diplomasisi başkanı, bunun Ukrayna'ya yönelik haksız ve vahşi saldırganlığını sürdüren Rusya'nın eylemlerinin NATO üyesi devletlerin güvenliğini de tehdit ettiği başka bir durum olduğunu vurguladı. Polonya ve müttefik hava sahasının güvenliğini güçlendirmenin yolları da tartışıldı" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.