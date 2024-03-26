İki ülke arasında füze krizi! Rus Büyükelçi, bakanlığa gitmedi

Polonya Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart günü bir Rus füzesinin Polonya hava sahasını ihlali üzerine Rusya'dan açıklama talep ettiğini duyurmuştu. Polonya Dışişleri, dün açıklama yaparak "Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sayın Sergey Andreev bugün Polonya Dışişleri Bakanlığı'na gelmedi. Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı'nın talimatlarını takip edip etmediğini ve Varşova'da Rusya'nın çıkarlarını gerektiği gibi temsil edip edemediğini merak ediyoruz" dedi.

POLONYALI BAKAN, NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ



Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, konuyla ilgili dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşerek hava sahasının ihlali konusunda bilgilendirdi. Polonya Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair yaptığı açıklamada "Polonya diplomasisi başkanı, bunun Ukrayna'ya yönelik haksız ve vahşi saldırganlığını sürdüren Rusya'nın eylemlerinin NATO üyesi devletlerin güvenliğini de tehdit ettiği başka bir durum olduğunu vurguladı. Polonya ve müttefik hava sahasının güvenliğini güçlendirmenin yolları da tartışıldı" ifadelerini kullandı.