İki ülke arasında gerilim had safhada! Hindistan'a ait 12 SİHA vuruldu

Hindistan ordusunun Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını duyurmasının ardından iki ülkenin ordusu teyakkuza geçti.

PAKİSTAN, HİNDİSTAN'A AİT 12 SİHA'NIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan-Pakistan gerilimine dair yeni açıklamalarda bulundu.

Chaudhry, geceden bu yana Hindistan'ın Pakistan'daki "birçok noktaya" Harop SİHA'ları gönderdiğini ve bunun "bir başka bariz askeri saldırganlık eylemi" olduğunu kaydetti.

Pakistan ordusunun "yüksek alarm ve teyakkuz halinde" olduğunu belirten Chaudhry, şimdiye kadar Hindistan'a ait 12 Harop SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte dakika dakika Pakistan ve Hindistan arasında yaşananlar:

11:08 Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim Asya'daki savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerine olumlu yansırken, konuya ilişkin haber akışı hisselerin yönü üzerinde etkili oluyor

11:00 Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın birçok bölgeye insansız hava aracı ile (İHA) saldırdığını belirterek, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 Pakistan askerinin de yaralandığını bildirdi

10:55 Pakistan, Hindistan'a ait 12 SİHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

10:47 Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, eyalet yöneticileri ve bakanlık yetkililerini Pakistan'a karşı misilleme için hazırlıklı olmaya çağırdı

10:01 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğinden dolayı teşekkürlerini ilettiğini belirtti

09:56 Türk Hava Yolları (THY), Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı nedeniyle bugün ve yarın İstanbul'dan yapılması planlanan İslamabad ve Lahor seferlerini karşılıklı iptal etti

08:55 Pakistan'ın doğusunda, Pencap eyaletinin Lahor şehrinde Hindistan'a ait olduğu ileri sürülen "casus dronun" düşürüldüğü bildirildi

08:05 Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi

07:55 Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçalarının bulunduğu bildirildi