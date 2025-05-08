İki ülke arasında gerilim had safhada! Hindistan'a ait 25 SİHA vuruldu

Hindistan ordusunun Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını duyurmasının ardından iki ülkenin ordusu teyakkuza geçti.

PAKİSTAN, HİNDİSTAN'A AİT 12 SİHA'NIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ DUYURDU

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'a karşı SİHA saldırısında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Pakistan ordusunun şimdiye kadar Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sını düşürdüğü, enkazlarının ülkenin çeşitli bölgelerinden toplanması sürecinin devam ettiği belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Chaudhry, geceden bu yana Hindistan'ın Pakistan'daki birçok noktaya "Harop" SİHA'ları gönderdiğini ve bunun başka bir "bariz askeri saldırganlık eylemi" olduğunu kaydetti.

Pakistan ordusunun yüksek alarm ve teyakkuz halinde olduğunu belirten Chaudhry, 4 Pakistanlı askerin Lahor kentine düzenlenen SİHA saldırısında yaralandığı, Sind eyaletine bağlı Miano bölgesinde de bir sivilin yaralandığı ve bir sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Pakistan ordusu, SİHA'ların Pencap eyaletine bağlı Lahor, Attock, Gujranwala, Bahawalpur kentleri ile Chakwal bölgesi, Sind eyaletine bağlı Karaçi şehri ve Miano ile Chor bölgelerinde düşürüldüğünü bildirdi.

Ordu, SİHA'ların düşürüldüğü noktaların arasında başkent İslamabad'a 15 kilometre mesafedeki Rawalpindi kentinin de bulunduğunu açıkladı.

Pakistan güvenlik kaynakları, fiili sınır Kontrol Hattı (LoC) boyunca 50'den fazla Hint askerinin öldürüldüğünü, Hindistan ordusuna ait iki karargahın imha edildiğini kaydetti.

Pakistan'ın Hindistan'ı istediği yer ve zamanda hedef alacağını belirten kaynaklar, "Bu alçakça eylemler cevapsız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

- Attock şehrinde SİHA saldırısında bir kişi öldü

Eski Başbakan İmran Han'ın Uluslararası İlişkiler ve Medya Danışmanı Syed Zulfiqar Bukhari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Attock'ta düzenlenen SİHA saldırısında çalışanlarından birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Harop" SİHA'ları, kamikaze dron olarak sınıflandırılıyor, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştiriliyor.

İşte dakika dakika Pakistan ve Hindistan arasında yaşananlar:

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Cammu Keşmir'deki terör saldırısına misilleme gerekçesiyle Pakistan'a karşı başlatılan "Sindoor Operasyonu"nun devam ettiğini söyledi

Hindistan ordusu, Pakistan ordusunun dün gece iki ülke arasındaki fiili sınır Kontrol Hattı'nda (LoC) hafif silah ve topçu ateşini sürdürdüğünü bildirdi

11:08 Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim Asya'daki savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerine olumlu yansırken, konuya ilişkin haber akışı hisselerin yönü üzerinde etkili oluyor

11:00 Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın birçok bölgeye insansız hava aracı ile (İHA) saldırdığını belirterek, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 Pakistan askerinin de yaralandığını bildirdi

10:55 Pakistan, Hindistan'a ait 12 SİHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

10:47 Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, eyalet yöneticileri ve bakanlık yetkililerini Pakistan'a karşı misilleme için hazırlıklı olmaya çağırdı

10:01 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğinden dolayı teşekkürlerini ilettiğini belirtti

09:56 Türk Hava Yolları (THY), Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı nedeniyle bugün ve yarın İstanbul'dan yapılması planlanan İslamabad ve Lahor seferlerini karşılıklı iptal etti

08:55 Pakistan'ın doğusunda, Pencap eyaletinin Lahor şehrinde Hindistan'a ait olduğu ileri sürülen "casus dronun" düşürüldüğü bildirildi

08:05 Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği hava saldırılarının ardından Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi

07:55 Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçalarının bulunduğu bildirildi