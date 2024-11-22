İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2024 Cuma / 21 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5707
  • EURO
    36,0582
  • ALTIN
    3004.85
  • BIST100
    9460.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İki ülke arasında gerilim! Macron'a kızıp büyükelçilerini geri çağırdılar
Dünya

İki ülke arasında gerilim! Macron'a kızıp büyükelçilerini geri çağırdılar

Haiti'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eski Haiti Başbakanı Garry Conille'i görevden alanlar için 'tamamen akılsız' yorumunda bulunduğu 'kabul edilemez' sözleri üzerine Fransa'daki büyükelçisini geri çağırdığı bildirildi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 10:20 - Güncelleme:
İki ülke arasında gerilim! Macron'a kızıp büyükelçilerini geri çağırdılar
ABONE OL

Macron'un bu hafta G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, eski Haiti Başbakanı Conille'i görevden alınmasıyla ilgili yaptığı yorum tepkilere neden oldu.

Haiti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Conille'in "müthiş bir Başbakan" olduğunu söyleyen ve onu görevden alanlar için "tamamen akılsız" değerlendirmesinde bulunan Macron'un bu sözlerinin "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Haiti'nin Paris Büyükelçisi Antoine Michon'un geri çağrıldığı duyuruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rio de Janeiro'da sokakta bulunduğu sırada Haitili bir vatandaşla arasında geçen diyaloğun görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.

Macron, Conille'in görevden alınmasının "çok kötü" olduğunu ifade ederek, onu görevden alanlar için "tamamen akılsız" nitelendirmesi yapmıştı.

- CONİLLE'İN GÖREVDEN ALINMASI

Haiti'de şiddet olaylarının artmasıyla düzenin yeniden tesisi için kurulan Geçiş Konseyi, 28 Mayıs'ta atanan Başbakan Garry Conille'i 11 Kasım'da görevden alarak yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi getirmişti.

Haiti, 1804'te Fransız sömürgesinden kurtularak bağımsızlığını ilan etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.