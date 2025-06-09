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Dünya

İki ülke arasında gerilim: Savaş uçağı sözümüzü tutacak durumda değiliz

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'ya yönelik son yaptırım tehditlerine rağmen bunları uygulamadığı için Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i eleştirdi. Avrupa olarak Ukrayna'ya savaş uçakları, uzun menzilli füzeler ve mühimmat sağlayacaklarını defalarca açıkladıklarını hatırlatan Nauseda, 'Ancak bu sözleri tutacak durumda değiliz. Ukraynalıların bu teçhizata ve mühimmatlara yarın değil, bugün ihtiyacı var.' dedi.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 08:02 - Güncelleme:
İki ülke arasında gerilim: Savaş uçağı sözümüzü tutacak durumda değiliz
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Cumhurbaşkanı Nauseda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve ülkesinin durumuna ilişkin Bild am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulundu.

Nauseda, Merz'in yaptırım tehditlerine rağmen bunları uygulamamasının Avrupa'nın güvenilirliğini zedelemiş olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle. Bu bir sorun. Bu sadece yaptırımlarımızın güvenilirliğini değil, Rusya'ya karşı aldığımız tüm önlemlerin ve Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin güvenilirliğini de etkiliyor." cevabını vererek Merz'i eleştirdi.

Avrupa olarak Ukrayna'ya savaş uçakları, uzun menzilli füzeler ve mühimmat sağlayacaklarını defalarca açıkladıklarını hatırlatan Nauseda, "Ancak bu sözleri tutacak durumda değiliz. Ukraynalıların bu teçhizata ve mühimmatlara yarın değil, bugün ihtiyacı var." dedi.

Nauseda, Rusya'ya karşı şimdiye kadar uygulanan yaptırımları yeterince kararlı bulmadığını ve ülkesinin her seferinde en üst düzeyde yaptırım talep ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu, öncelikle Rusya'ya para sağlayan tüm enerji şirketlerini dahil etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Nord Stream (Kuzey Akım), Rosatom, Gazprom, Lukoil. Kalan Rus bankaları da Swift sisteminden çıkarılmalı. Aksi takdirde bizi zayıf olarak görecekler ve Avrupa'nın cesur kararlar almaya hazır olmadığını düşünecekler."

Almanya Şansölyesi Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ettikten sonra Rusya'ya 30 günlük ateşkesi kabul etmesi için son bir uyarıda bulunmuştu.

Bunu reddetmesi halinde Rusya'yı yaptırımlarla tehdit eden Merz, bu süre geçmesine rağmen Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamamıştı.

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