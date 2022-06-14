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Dünya

İki ülke arasında gerilim! Sınırda çatışma çıktı

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada 1 Tacik sınır muhafızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

IHA14 Haziran 2022 Salı 11:26 - Güncelleme:
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Kırgızistan- Tacikistan sınırında çatışma çıktı. Kırgız sınır muhafızlarından yapılan açıklamaya göre 1 Tacik sınır muhafızının hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kırgızistan tarafından yapılan açıklamada ise can kaybı olmadığını bildirilirken, sınır muhafız komutanları ve yerel valilerin olayla ilgili görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Tacik kaynaklarına ve Kırgız sınır muhafızlarından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran'da Tacikistan'ın İsfara yakınlarındaki Kekh bölgesinde sınır muhafızları arasında çatışma çıkmış, 3 Kırgız askeri yaralanmıştı.

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