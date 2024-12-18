İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2024 Çarşamba / 17 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,022
  • EURO
    36,7834
  • ALTIN
    2975.88
  • BIST100
    9975.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İki ülke arasında gerilim tırmandı: Jeostratejik bir değişiklik var
Dünya

İki ülke arasında gerilim tırmandı: Jeostratejik bir değişiklik var

Casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Nahuel Gallo nedeniyle Arjantin ve Venezuela arasında gerilim tırmandı. Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, 'Venezuela'da jeostratejik bir değişiklik var. Tüm ülkelerin birlikte bir şeyler yapmaları gerekecek.' dedi.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 07:47 - Güncelleme:
İki ülke arasında gerilim tırmandı: Jeostratejik bir değişiklik var
ABONE OL

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, casusluk suçlamasıyla Venezuela'da gözaltına alınan vatandaşı Nahuel Gallo nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "sert" tepki gösterdi.

Ülkesindeki Askeri Kolej'de düzenlenen madalya töreninde konuşan Milei, Gallo'nun masum olduğunu belirterek "derhal serbest bırakılması gerektiğini" söyledi.

Maduro'yu hedef alan Milei, "Venezuela'da yasa dışı şekilde gözaltına alınan Nahuel Gallo'ya değinmek istiyorum. Gallo, suçlu diktatör Maduro'ya bağlı güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu. Gallo'nun tek suçu eşini ve oğlunu ziyaret etmek istemesidir." ifadelerini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei

Milei, Gallo'nun Arjantin'e güvenli bir şekilde dönmesi için tüm diplomatik kanalları kullanacaklarını vurguladı.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich de özel bir radyo kanalında yaptığı açıklamada, Venezuela'da çok sayıda siyasi tutuklu bulunduğunu savunarak "Başka ülke vatandaşları da tutuklu bulunuyor. Venezuela'da jeostratejik bir değişiklik var. Tüm ülkelerin birlikte bir şeyler yapmaları gerekecek." dedi.

Bullrich, Maduro'nun 10 Ocak'taki yemin törenine değinerek, "28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimini kaybettiler ve bu yüzden çok gerginler. Halkın iradesine bakmaksızın insanları rehin alıyorlar." yorumunda bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, 10 Aralık'taki açıklamasında, Arjantinli jandarma Nahuel Gallo'nun casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

Arjantinli yetkililere göre Gallo, eşi ve çocuğunu görmek için Kolombiya'dan Venezuela'ya kara sınırından giriş yapmış ve kısa süre sonra Venezuelalı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

"Bir gün Filistin'de düzenleyeceğiz"

Maduro'dan gözdağı: Ateşle oynamayın

Venezuela'da kritik dönem! Maduro uyardı: iç savaş çıkabilir

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.