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Dünya

İki ülke arasında gerilim tırmandı! Sınırda çatışma çıktı

Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bildirildi.

AA3 Haziran 2022 Cuma 11:51 - Güncelleme:
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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında sınır ihlali nedeniyle başlayan çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Tacikistan sınır muhafızlarının sınır ihlalinde bulunarak Kırgızistan topraklarına girdiği ve çıkan çatışmada havan topu kullandığı ifade edildi.

Gerginliğin tırmanmasını önlemek için tüm önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, Tacikistan sınır muhafızlarına ateş etmeyi derhal durdurmaları çağrısı yapıldı.

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