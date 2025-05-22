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Dünya

İki ülke arasında ''ihtilaflı bölge'' krizi... Savaşın eşiğine geldiler!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesinin 'tamamen geri alınması' yönündeki iradelerinin sarsılmaz olduğunu söyledi. Öte yandan Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali ise yaptığı açıklamada Maduro'ya tepki göstererek, 'Guyana, şimdi de gelecekte de tek bir santimetresini bile vermeyecek.' diye konuştu.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
İki ülke arasında ''ihtilaflı bölge'' krizi... Savaşın eşiğine geldiler!
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Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Maduro, Guyana ile uzun süredir ihtilaflı olduğu yaklaşık 160 bin kilometrekarelik "Esequibo bölgesi" meselesine değindi.

Maduro, Esequibo'yu tamamen geri alacaklarını vurgulayarak, "Esequibo konusunda Guyana'ya karşı sahip olduğumuz tarihi, bölgesel ve diğer haklarımızı geri alma irademiz sarsılmazdır." ifadesini kullandı.

Guyana hükümetini, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil'e "kölelik" yapmakla suçlayan Maduro, "Gerçekler her zaman kazanır ve biz kazanacağız." dedi.

"TEK BİR SANTİMETRESİNİ BİLE VERMEYİZ"

Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali ise yaptığı açıklamada Maduro'ya tepki göstererek, "Guyana, şimdi de gelecekte de tek bir santimetresini bile vermeyecek." diye konuştu.

Ali, Venezuela ile yaşanan sınır anlaşmazlığının çözümü için diplomasinin, uluslararası toplumun desteğinin ve güçlü bir savunma sistemine sahip olmanın önemine işaret ederek, Guyana'nın toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğini belirtti.

ESEQUİBO UYUŞMAZLIĞI

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

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