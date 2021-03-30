İki ülke arasında iş birliği gelişiyor: İmzalar atıldı

AA 30 Mart 2021 Salı 17:43 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 19:14

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından baş başa görüşen Mirziyoyev ve Orban, daha sonra genişletilmiş heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmede Mirziyoyev, Orban'ı ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni dönem açacağını belirtti.

Orban da Mirziyoyev'in çabalarıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini, ülkesinin Özbekistan ile iş birliğini geliştirmekten yana olduğunu bildirdi.

Siyasi, ticari-ekonomik, yatırım, mali-teknik ve kültürel, insani alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesi meselelerinin ele alındığı görüşmede taraflar, ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak menfaatlere dayalı stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmasına hazır olduklarını vurguladı. Görüşmede taraflar, uzun vadeli iş birliğinin pekiştirilmesi, karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin tüm alanlarda geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında bölgelerarası iş birliği, çalışma ve istihdam, nükleer enerji sektöründe uzman eğitimi, yenilikçi teknolojiler, eğitim, kültür, tarım, sulama, gıda ve hayvancılık alanlarında iş birliği anlaşmaları ile iki ülke dışişleri bakanlıklarının 2021-2023 yıllarına ilişkin iş birliği programı ve Stratejik Ortaklık Belgesi imzalandı.

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mirziyoyev, ülkesi ile Macaristan arasındaki dış ticaret hacminin son 4 yılda 3 kat arttığını, bu rakamın ileride birkaç kat arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

Mirziyoyev, ayrıca her sene bölgelerarası iş forumunun düzenlenmesini önerdi.

Orban da halen taraflar arasındaki ticaret hacminin yeterli düzeyde olmadığını, Macaristan ile Özbekistan arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesi için yeterince potansiyelin bulunduğunu vurguladı.

Özbekistan'da Macaristan'ın Debrecen Üniversitesinin açılacağını kaydeden Orban, ayrıca her sene 100 Özbek öğrencinin Macaristan'daki üniversitelerde eğitim alacağını dile getirdi.

Ülkesinin Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik sürecini desteklediğini ifade eden Orban, Kovid-19 salgınıyla ilgili ülkesine gönderdiği insani yardımdan dolayı Özbekistan yönetimine teşekkür etti.

Basın toplantısının ardından Mirziyoyev, Macar yazar Janos Arany'nin Özbekçeye çevrilmiş kitabını Orban'a hediye etti.