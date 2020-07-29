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Dünya

İki ülke arasında istihbarat savaşları... 'Amerikan ve Batı kamuoyunda yanlış bilgi yayıyorlar'

Rusya'nın, ABD'de kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi Kovid-19 hakkında bazı İngilizce sitelerden yanlış bilgi yaydığı iddia edildi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:12 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:12
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Associated Presste yer alan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Rusya istihbaratına bağlı kişilerin, Amerikan ve Batı kamuoyunda Kovid-19 salgını hakkında yanlış bilgi yaymaya çalıştığı savunuldu.

Haberde, ABD'li yetkililerin, söz konusu faaliyetlere yönelik Moskova'da "GRU" olarak bilinen askeri istihbarat servisine bağlı üst düzey 2 isim arasında bağ tespit ettiklerine inandıkları kaydedildi.

Bu kişilerin etkisine açık "InforRos" ve "One World" gibi İngilizce sitelerde, mayıs ve temmuz ayları arasında Kovid-19 salgını hakkında Rusya'yı övmek ve ABD'yi küçük düşürmek amacıyla yaklaşık 150 makalenin yayımlandığı ifade edildi.

Haberde, yetkililerin, bu bilgilerin daha önce "gizli" statüsünde bulunduğu, ancak gizlilik derecesinin düşürülmesiyle kamuoyunun bilgisine getirilmede sakınca görülmediğini söylediği aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un ise ABD tarafının iddialarını "komplo teorisi" şeklinde niteleyerek reddettiği kaydedildi.

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