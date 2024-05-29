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  • İki ülke arasında ''kısasa kısas'' gerilimi! Komşuya içi çöp dolu 200 balon yolladılar
Dünya

İki ülke arasında ''kısasa kısas'' gerilimi! Komşuya içi çöp dolu 200 balon yolladılar

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin bugün sınır bölgelerine içi çöp ve atık dolu torbalar taşıyan balonlar gönderdiğini duyurdu. Güney Koreli aktivistlerin Kuzey'e gönderdiği propaganda broşürlerine karşılık olarak gönderilen balonların sayısının 200'e yakın olduğu ifade edildi.

DHA29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
İki ülke arasında ''kısasa kısas'' gerilimi! Komşuya içi çöp dolu 200 balon yolladılar
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin dün itibariyle Güney Kore topraklarına büyük uçan balonlara bağlı torba içinde çöp, Güney Kore aktivistlerin gönderdiği broşürler ve atıklar gönderdiğini açıkladı. Yerel medya balonların sayısının 200'e yaklaştığını belirtirken Güney Kore Genelkurmayı, "Kuzey Kore'nin Güney karşıtı balonları sadece yerleşim alanlarına değil havalimanlarına ve otoyollara düşerek hasara yol açabiliyor" dedi.

Kuzey Kore'nin bu kısasa kısas eylemlerinin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Güney Kore, "Kuzey Kore'yi insanlık dışı ve kaba eylemine derhal son vermesi konusunda sert bir şekilde uyarıyoruz" açıklamasını yaptı.

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