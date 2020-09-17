star.com.tr 17 Eylül 2020 Perşembe 15:38 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:44

Polonya yargı makamları, şimdi Smolensk havaalanından üç Rus hava trafik kontrolörünün tutuklanmasını istiyor. Savcılar, 3 Rus vatandaşını, 2010 yılında eski cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'yi öldüren kazaya kasıtlı olarak neden olmakla suçluyor.

Başsavcılığı Sözcüsü Ewa Bialik, Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, müfettişlerin üç kişinin 'geçici olarak tutuklanması' için, Varşova-Mokotow bölge mahkemesine başvuruda bulunduklarını söyledi.

Bialik açıklamasında, "Hava trafik kontrolörlerine yöneltilen suçlamalar, birçok insanın ölümüyle sonuçlanan bir uçak kazasının kasıtlı provokasyonu ile ilgili." dedi.

KACZYNSKI'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN UÇAK KAZASI

Kaczynski ve eşi, 10 Nisan 2010'da Batı Rusya'nın Smolensk kenti dışında, yoğun siste inmeye çalışırken düşen Polonya Hava Kuvvetleri'ne Tu-154M uçağındaki 96 kişinin arasındaydı.

Seyehat, dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev Varşova'ya yaptığı bir sosyal yardım kampanyasının bir parçası olarak yapılıyordu. Hem Polonyalı hem de Rus yetkililer tarafından yapılan ilk araştırmalar, uçakla ilgili herhangi bir teknik sorun bulamadı ve kaza nedeninin 'pilot hatası' olduğu açıklandı.

Polonyalı yetkililer de, ilgili Hava Kuvvetleri biriminin organizasyonu ve standartlarıyla ilgili ciddi sorunlar buldu ve daha sonra kaza meselesi kapandı.

Bununla birlikte, cumhurbaşkanının ikiz kardeşi Jaroslaw o zamandan beri kazanın Rusya'nın işi olduğu konusunda ısrar ediyor. Polonya ve uluslararası araştırmalar, iddialarını destekleyen herhangi bir kanıt bulamadı.

Yine de, Polonya kamuoyunda bu yılın başlarında yayınlanan bir anket Polonyalıların yüzde 44'ünün uçak kazasını Varşova ile Moskova arasındaki 'en büyük güncel sorun' olarak gördüğünü gösteriyor.

Şu anda seçilmiş bir görevi bulunmamakla birlikte Jaroslaw Kaczynski, 2015'ten beri iktidarda olan aşırı milliyetçi Hukuk ve Adalet (PiS) partisine başkanlık ediyor.

Rus hava trafik kontrolörlerine yönelik mevcut suçlamalar Polonyalı müfettişlerin iddialarına dayanıyor. 2018'den itibaren enkazda patlayıcı izleri bulunduğu iddia ediliyor. Ancak, Rusya araştırma sırasında toplanan toprak örneklerinde böyle bir kanıt bulunamadığını savunuyor.

Kaczynski'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Katyn Ormanı'nda Sovyet askerlerinin öldürülmesi anısına katılması gerekiyordu. Smolensk kazası, Polonya-Rusya ilişkilerini düzeltme girişimlerine büyük bir darbe oldu.

SON DÖNEMLERDE GERİLİMİ ARTIRAN DİĞER MESELE

Avrupa Parlamentosu Nazi ve Kominist Sovyetleri bir tutarak, 2. Dünya Savaşı'nın iki ülke yüzünden çıktığını, Sovyetler ile Nazi Almanyası arasında imzalanan "çatışmasızlık anlaşması"nın bir sonucu olarak Adolf Hitler'in Polonya'yı işgaline itiraz edilmediği, hatta Polonya'yı Almanya'yla paylaştığı konusunda suçlamalarda bulundu.

Rusya ise bunu tamamen tarihin tahrifatı olarak reddediyor. Ayrıca Almanya'ya savaş ilan eden İngiliz ve Fransız müttefiklerinin beyanları da hatırlatılıyor.

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