Alman Die Zeit gazetesinde yer alan haberde BND'nin Obama'nın Air Force One başkanlık uçağında yaptığı telefon görüşmelerini takip ettiği ileri sürüldü.

Bu dinlemelerin Başbakanlık tarafından ancak 2014 yılında sonlandırıldığı belirtildi.

ABD'nin BND'nin resmi görev tanımı kapsamında izlenmesi gereken ülkeler arasında yer almamasına rağmen ABD başkanlık uçağındaki iletişim şifrelemesinin güvenlik açıkları nedeniyle Obama'nın görüşmelerinin dinlendiği aktarıldı.

Obama'ya ait görüşme dökümlerinin son derece gizli şekilde muhafaza edildiği, dökümü alınan dinlemelerin yalnızca BND Başkanı, yardımcıları ve ilgili birim yöneticisinden oluşan dar bir çevrede, tek kopya halinde dolaştığı, okunduktan sonra imha edildiği belirtildi.

Elde edilen bilgilerin ise ABD'nin tutumuna ilişkin genel değerlendirmelere dönüştürülerek Başbakanlığa iletildiği kaydedildi.

Gazetenin aktardığına göre, bu operasyon Başbakanlık tarafından resmen onaylanmadı.

Ofisteki bazı çalışanların durumdan ne ölçüde haberdar olduğu belirsizliğini korurken dönemin Başbakanı Angela Merkel'in konudan haberdar olmadığı ve bilmesi halinde izin vermeyeceği ifade edildi.

Süddeutsche gazetesi ise 2014 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da dinlendiğini yazmış, bunun üzerine Başbakanlık uygulamaya son verilmesi talimatını vermişti.

Ancak Başbakanlığın ABD Başkanı'nın da BND'nin radarında olduğundan haberdar olmadığı bildirildi.

Obama'ya yönelik dinleme faaliyetinin birkaç yıl sürdüğü, ne zaman başladığı ve selefi George W. Bush'un da hedef alınıp alınmadığının ise netlik kazanmadığı belirtildi.

Bu tarihten bu yana BND'nin, ABD başkanlık uçağını izlemediği aktarıldı.

Angela Merkel, 2013 yılında ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) kendisini dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından, "Dostlar arasında dinleme yapılması kabul edilemez" sözleriyle sert tepki göstermişti.

Angela Merkel'in ofisi ve BND konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.