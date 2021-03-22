İki ülke arasında kriz çıkaracak olay! 2 diplomatı sınır dışı edecekler

AA 22 Mart 2021 Pazartesi 18:09 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 18:12

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adları ve görevleri belirtilmeyen iki diplomatın Bulgaristan'ı terk etmesi için 72 saat süre verildiği bildirildi.

Açıklamada, karar notasının Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine teslim edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığından Dışişleri Bakanlığına ulaştırılan raporda, sınır dışı edilmesi kararlaştırılan diplomatların, ülkede Viyana Sözleşmesi ve uluslararası diplomatik ilişkilere aykırı faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

Başsavcılık 19 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, savunma bakanlığı, askeri istihbarat komutanlığı ve parlamentonun gizli belge arşivinde görev yapan 6 kişilik bir şebekenin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine para karşılığı gizli bilgiler aktardığını açıklamıştı.

İki diplomatın da dahil edilmesiyle Bulgaristan'ın son 2,5 yılda ülkede casusluk yaptığı iddiasıyla sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 7'ye yükselmiş olacak.

Bu arada Bulgar basını, sınır dışı edilen diplomatların Birinci Katip Aleksandar Ribkin ve İkinci Katip Aleksandar Zinkin olduklarını iddia etti.