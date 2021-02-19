İki ülke arasında kriz çıkaracak olay! Rus savaş uçakları yanlışlıkla vurdu

Star.com.tr 19 Şubat 2021 Cuma 15:29 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 15:34

Rus basını, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'de İran Devrim Muhafızları milislerini yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.



İddiayı yerel kaynaklara dayandıran Rus basınının haberine göre; Rakka'nın doğusundaki Maadan çölünde Rus savaş uçaklarının İran Devrim Muhafızları milislerini yanlışlıkla vurması sonucu 2 milis öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Haberde ayrıca İran milislerinin karşılık olarak Rus askerlerine saldırdığı iddiası da yer aldı.

Son zamanlarda Suriye'deki Rus ordusu ile İran güçleri arasındaki çatışmanın arttığına dikkat çeken Rus basını, İran'ın Rusya'yı T4 hava üssünü terk etmeye zorladığını yazdı.

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