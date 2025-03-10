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Dünya

İki ülke arasında kriz çıkarak sözler: Sessiz ol, küçük adam

ABD'li milyarder Elon Musk, 'Eğer Starlink'i kapatırsam Ukrayna'nın tüm cephe hattı çöker' açıklamasına tepki gösteren Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'ye 'Sessiz ol, küçük adam' dedi.

IHA10 Mart 2025 Pazartesi 09:14 - Güncelleme:
İki ülke arasında kriz çıkarak sözler: Sessiz ol, küçük adam
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ABD ve Polonya arasında Starlink krizi çıktı. ABD'li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e bağlı internet sağlayıcısı Starlink'i Ukrayna'da kullanıma kapatması halinde tüm cephe hattının çökeceğini belirtti. Musk, "Eğer Starlink'i kapatırsam Ukrayna'nın tüm cephe hattı çöker" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın kaçınılmaz olarak kaybedeceği bir çıkmazdan ve yıllarca süren katliamdan bıktığını aktardı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Musk'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Sikorski, "Ukrayna için Starlinkler, Polonya Dijitalleşme Bakanlığı tarafından yılda yaklaşık 50 milyon dolar maliyetle karşılanıyor. Eğer SpaceX güvenilmez bir tedarikçi olduğunu kanıtlarsa, başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da tartışmaya dahil olarak Sikorski'yi yalan söylemekle itham etti. Sikorski'ye kimsenin Ukrayna'yı Starlink'ten koparmakla tehdit etmediğini belirten Rubio, "Teşekkür ederim, çünkü Starlink olmasaydı Ukrayna bu savaşı çoktan kaybetmiş olurdu ve Ruslar şu anda Polonya sınırında olurdu" dedi.

Musk, Rubio'nun açıklamasının kesinlikle doğru olduğunu vurguladı. Ardından Sikorski'yi hedef alan Musk, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz" ifadelerini kullandı.

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