Rusya ve Japonya arasında casusluk krizi patlak verdi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Japon gazetecinin Uzak Doğu'daki Rus askerleri hakkında gizli bilgileri almaya çalıştığı sırada Rus kolluk kuvvetleri tarafından Vladivostok'ta gözaltına alındığını bildirdi.
Olayın ardından Japonya'nın Rusya Büyükelçiliği, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Japon gazetecinin yasadışı eylemi nedeniyle Japonya'ya nota verildi.
Rusya tarafından ülkeden ayrılması için 72 saat verilen Japon gazetecinin ülkesine döndüğü açıklandı.