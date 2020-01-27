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Dünya

İki ülke arasında kriz çıktı! Rusya Japonya'ya nota verdi

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, gizli askeri bilgileri almaya çalıştığını belirttiği Japon gazeteciyi gözaltına aldı. Rusya, olayla ilgili Japonya'ya nota verdi. Japon gazetecinin ülkeden ayrılması için 72 saat süre verildiği belirtildi.

Star.com.tr27.01.2020  17:03 - Güncelleme: 27.01.2020  17:03

Rusya ve Japonya arasında casusluk krizi patlak verdi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Japon gazetecinin Uzak Doğu'daki Rus askerleri hakkında gizli bilgileri almaya çalıştığı sırada Rus kolluk kuvvetleri tarafından Vladivostok'ta gözaltına alındığını bildirdi.

Olayın ardından Japonya'nın Rusya Büyükelçiliği, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Japon gazetecinin yasadışı eylemi nedeniyle Japonya'ya nota verildi.

Rusya tarafından ülkeden ayrılması için 72 saat verilen Japon gazetecinin ülkesine döndüğü açıklandı.

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