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Dünya

İki ülke arasında kriz! Devriye uçağına lazer tuttular

Avustralya, Çin'i Arafura Denizi'nde deniz devriye uçağına lazer tutmakla suçladı.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 21:04 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 21:04
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Avustralya Çin'i savaş uçağına lazer tutmakla suçladı.

BBC'nin haberine göre, Avustralya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Çin donanmasına ait bir geminin, 17 Şubat'ta savaş uçağına "askeri düzeyde" lazer tuttuğu belirtildi.

Bu tür uygulamaların insan hayatını tehlikeye atma potansiyeli olduğu vurgulanan açıklamada, profesyonel ve güvenli olmayan askeri eylemler şiddetle kınandı.

Açıklamada, denizaltı tespiti için silah sistemleri ve sensörlerle donatılmış deniz devriye uçağı "Boeing P-8A Poseidon"un hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan, Çinli yetkililerden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Avustralya yerel basını, daha önce Çin tarafından benzer lazer tutma olaylarının gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

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