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Dünya

İki ülke arasında kriz! Somali, Etiyopya'daki büyükelçisini geri çekti

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'la denize erişim anlaşması yapması üzerine bu ülkedeki büyükelçisini geri çekti.

AA2 Ocak 2024 Salı 12:18 - Güncelleme:
İki ülke arasında kriz! Somali, Etiyopya'daki büyükelçisini geri çekti
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Somali Hükümet Sözcüsü Farhan Jimale, yaptığı açıklamada, dün Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan anlaşmanın reddedildiğini ve Somali'nin egemenlik haklarının ihlali olduğunu ifade etti.

Jimale, Somali'nin Addis Ababa Büyükelçisinin geri çağrıldığını, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinin de söz konusu anlaşmanın tartışılması için acil toplantıya çağrıldığını dile getirdi.

- ETİYOPYA HEM TİCARİ HEM DE ASKERİ OLARAK KIYILARI KULLANABİLECEK

Etiyopya ile Somaliland arasında dün liman kullanımı ve denize erişim için mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini bağımsız olarak tanıyacağını söylemişti.

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