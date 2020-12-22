İki ülke arasında kriz! Yeşil ışık yaktı: Çok baskı yapıldı

AA 22 Aralık 2020 Salı 09:55 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 09:55

IGAD olağanüstü zirvesi sonrası basına açıklama yapan Somali Dışişleri Bakanı Muhammed Abdirizak, Kenya ile yaşanan diplomatik krizin sonlandırılmasına yönelik çağrıları kabul ettiklerini bildirdi.

Abdirizak, "IGAD yönetimi, diplomatik krizi sonlandırılmamız için çok baskı yaptı. Bu nedenle gerilimi azaltmak için ilk adımı atıyoruz." dedi.

Kenya ile yaşanan diplomatik krizi azaltma çağrılarını şartlı olarak kabul ettiklerini belirten Abdirizak, Kenya'daki milislerin silahlandırılması dahil şikayetlerinin incelenmesi için bir komisyonun kurulmasını istedi.

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya ile tüm diplomatik bağları kopartarak IGAD'ı olağanüstü toplanmaya çağırmıştı.

IGAD olağanüstü zirvesinde konuşan AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile IGAD Dönem Başkanı ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, iki komşu ülke Somali ile Kenya'ya diyalog çağrısı yapmıştı.