İki ülke arasında roket parçası krizi! Savaş gemisinden zorla aldılar

Marcos, Çin ile yaşanan gerilime ilişkin basına yaptığı açıklamada, olayın Genelkurmay Başkanı tarafından kendisine iletilmesi sonucu Çin'e sözlü nota verilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Çin ve Filipinler askeri yetkililerinin olaya yönelik paylaştığı bilgilerin örtüşmediğine işaret eden Marcos, "Çin Büyükelçiliğinden askeri ataşeyi ivedilikle çağırmaları ve konuya dair bilgi alınmasını" istediğini belirtti.

Marcos, bu konunun çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkati çekerek, "Donanmamızın ifadelerine sonuna kadar güveniyorum." dedi.

Filipinler Deniz Kuvvetleri Batı Saha Komutanı Koramiral Alberto Carlos, dün yaptığı açıklamada, Çin sahil güvenliğine ait bir geminin, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda roket enkazı parçası olduğu sanılan bir nesneyi incelemek üzere çekerek götüren Filipinler donanma gemisine müdahalede bulunduğunu, gemiye bağlı ipi keserek zorla aldığını bildirmişti.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI



Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in ihtilaflı bölgede inşa ettiği yapay adaları askeri üsler kurarak silahlandırması da ABD ve bölge ülkeleriyle gerginliğe yol açıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çintarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.