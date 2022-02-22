İki ülke arasında takım ada krizi! ''Bizim topraklarımız''

AA 22 Şubat 2022 Salı 17:39 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 17:39

Batıdaki kıyı eyaleti Şimane'nin başkenti Matsue'de her yıl 22 Şubat'ta düzenlenen törene bu yıl hükümeti temsilen Kabine Ofisi Üyesi ve Parlamenter Bakan Yardımcısı Kotera Hiroo katıldı.

Törende Kotera, "Tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk ışığında (adalar) Japonya'nın iç bölgesidir. Pozisyonumuzu Güney Kore'ye aktarmak için kararlı duruşumuzu ve ısrarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Şimane Eyalet Valisi Maruyama Tatsuya da kasım 2021'de Güney Kore Ulusal Polis Ajansı (KNPA) Genel Başkomiseri Kim Chang-yong'un Dokdo/Takeşima Adaları'nı "tepki çeken" ziyaretini anımsattı.

Güney Koreli üst düzey bir emniyet yetkilisinin adaları en son 2009'da gezdiğine dikkati çeken Maruyama, ülkesinin "barışçıl çözüm arayışları" karşısında ziyareti "oldukça talihsiz" olarak niteledi.

Kyodo ajansı Tokyo'nun, Seul hükümetine yönelik "provokatif yaklaşım sergilemekten kaçınmak" amacıyla törene "Başbakan Kişida Fumio kabinesi mensubu göndermediği" yorumunu yaptı.

- Seul tepkili

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Seul Büyükelçi Yardımcısı Kumagai Naoki'yi bakanlığa çağırarak, söz konusu törene yönelik protestolarını iletti.

Bakanlık Sözcüsü Choi Yong Sam, yaptığı açıklamada, Seul hükümetinin "Japonya'nın 'Dokdo' üzerindeki beyhude provokasyonlarını tekrarlamasını sert şekilde protesto ettiğini" bildirdi.

Choi, Japon hükümetinin "yersiz iddialarından vazgeçerek" söz konusu adaların "uluslararası hukuka göre tarihi ve coğrafik olarak Güney Kore toprağı" olduğuyla yüzleşmesini istedi.

- 0,2 KİLOMETRE

Tören, Japon Denizi (Doğru Denizi) kıyısındaki Şimane Valiliğinin "22 Şubat Takeşima Günü" ilanı sonrası eyalette 2006'dan beri her yıl düzenleniyor.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Japonya, Şimane eyaletinin kuzeybatısına doğru uzanan adacıkları, Ocak 1905'teki kabine kararıyla bu eyaletin yetki alanına bağlamıştı.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954 yılından beri güvenlik personeli konuşlandırıyor.