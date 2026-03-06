İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0756
  • EURO
    51,2773
  • ALTIN
    7272.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İki ülke arasında tehdit krizi! ''Şantaja boyun eğmeğiz''
Dünya

İki ülke arasında tehdit krizi! ''Şantaja boyun eğmeğiz''

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kendisini değil Macaristan'ı 'tehdit' ettiğini belirterek, Ukrayna'nın ülkesine uyguladığı 'petrol ambargosunu' kırmak için her türlü siyasi adımı atacağını söyledi. Orban, 'Ukraynalılarla bu konuda müzakere edemeyiz, çünkü bize şantaj yapıyorlar ve baskı uyguluyorlar. Macaristan'ın şantaja ve baskıya boyun eğmeyeceğini göstermek istiyoruz.' dedi.

AA6 Mart 2026 Cuma 07:04 - Güncelleme:
İki ülke arasında tehdit krizi! ''Şantaja boyun eğmeğiz''
ABONE OL

Başbakan Orban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin "tehditlerine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban, Zelenski'nin kendisini değil Macaristan'ı tehdit ettiğine işaret ederek, Ukrayna'nın ülkesine uyguladığı "petrol ambargosunu" kırmaları gerektiğini vurguladı.

Başbakan Orban, "Ukraynalılarla bu konuda müzakere edemeyiz, çünkü bize şantaj yapıyorlar ve baskı uyguluyorlar. Macaristan'ın şantaja ve baskıya boyun eğmeyeceğini göstermek istiyoruz." dedi.

Orban, Drujba (Dostluk) boru hattı üzerinden Ukrayna'dan geçmesi gereken petrolün Macaristan'a ait olduğunu dile getirerek, Avrupa Birliği (AB) ile yaptıkları anlaşmaya göre buna izin vermenin Kiev'in görevi olduğunun altını çizdi.

Bu petrol ambargosunu kırmak için mümkün olan her aracı kullanacağına dikkati çeken Orban, "Barıştan yana olduğumuz için elbette askeri araçlar değil, finansal araçlar kullanacağım ancak Macarların geçim kaynaklarını korumak için mümkün olan her türlü siyasi aracı kullanacağım." diye konuştu.

Orban, Ukrayna'nın "şantajına" karşı kendilerini savunmamaları durumunda bedelini Macar halkının ödeyeceğini söyleyerek, "Petrol ablukasını kıracağız ve hiçbir tehdit, hiçbir hayatı tehdit eden unsur beni bundan alıkoyamayacak." ifadelerini kullandı.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramıştı.

Rusya, Macaristan ve Slovakya sevkiyatının durması nedeniyle Ukrayna yönetimini suçlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy söz konusu boru hattına Rusya tarafından saldırı yapıldığını ifade etmişti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta Drujba hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini de bloke edeceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'ndeki bir kişinin, 90 milyarı veya 90 milyarın ilk dilimini bloke etmemesini ve Ukrayna askerlerinin silahlara sahip olmasını umuyoruz. Aksi takdirde, bu kişinin adresini silahlı kuvvetlerimize, askerlerimize vereceğiz. Onlar arayıp kendi dilinde onunla iletişim kuracak." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.