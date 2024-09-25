İki ülke arasında Typhon krizi! Geri adım atmadılar

Filipinler'in Çin'in itirazlarına rağmen, bölgede caydırıcılığı arttırmak amacıyla ABD'ye ait orta menzilli Typhon füze sistemini ülkenin kuzeyinde tutma konusunda ABD ile anlaştığı bildirildi.



İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla The Associated Press'e konuşan Filipinli yetkililer, eylül sonunda ülkeden gönderilmesinin beklendiği Standart SM-6 ve Tomahawk füzelerini fırlatabilen Typhon füze sisteminin mevcut pozisyonunda kalması konusunda ABD'li yetkililerle mutabakata varıldığını belirtti.

Filipinli yetkililer, Typhon füze sisteminin, Nisan 2025'deki Filipinler ve ABD kuvvetlerinin geniş çaplı muharebe tatbikatlarına kadar varlığının korunmasının düşünüldüğünü kaydetti.

- TYPHON FÜZE SİSTEMİNİ NİSANDA KONUŞLANDIRILMIŞTI



ABD ordusu, Typhon füze sistemini, nisanda Filipin birlikleriyle yapılan muharebe tatbikatlarının bir parçası olarak Filipinler'in kuzeyine konuşlandırmıştı.

Typhon füze sisteminin ateşleyebildiği Tomahawk füzeleri 1600 kilometrelik menziliyle Çin'i de etki alanına alabiliyor.

Çin ise bölgesel istikrar ve barışı tehlikeye atabileceği gerekçesiyle ABD'nin Filipinler de dahil olmak üzere bölgeye artan askeri yığınaklarına şiddetle karşı çıkıyor.

Filipinler, Çin'in taleplerini Filipinler'in içişlerine müdahale olarak değerlendiriyor.

Öte yandan, füze sistemi nisanda ortak muharebe tatbikatları için Filipinler'e nakledilmiş olsa da, uzun süredir müttefiklerin ortak tatbikatları sırasında ateşlenmedi.

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