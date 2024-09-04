İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2024 Çarşamba / 1 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0565
  • EURO
    37,6576
  • ALTIN
    2724.18
  • BIST100
    9892.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İki ülke arasında üçüncü sınır kapısı açıldı
Dünya

İki ülke arasında üçüncü sınır kapısı açıldı

Kırgızistan ile Çin arasındaki üçüncü sınır kapısının açılışı yapıldı.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 15:24 - Güncelleme:
İki ülke arasında üçüncü sınır kapısı açıldı
ABONE OL

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yeni sınır kapısının açılışı dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, Bedel sınır kapısının açılışını "tarihi" olarak nitelendirerek, "Bu tarihi olay, büyük komşumuz, yakın ve güvenilir ortağımız Çin ile olan stratejik ortaklığımızın geliştirilmesinde önemli bir adıma işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Caparov, 1996 yılından bu yana Kırgızistan-Çin sınırındaki Bedel sınır kapısının açılması konusunun belirsizliğini koruduğunu ancak bugün bunun rekor sürede hayata geçirildiğine tanık olduklarını belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı ebedi dostluğun her geçen gün daha da güçlenip gelişmesi, daha da kalıcı olması temennisinde bulunan Caparov, güçlü desteği ve siyasi iradesi için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e şükranları iletti.

Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bedel" adlı yeni sınır kapısının açılış törenine Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bakıt Torobayev ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Erkin Tuniyaz katıldı.

Torobayev de törende yaptığı konuşmasında, geçici altyapıyla açılan yeni koridorun Kırgızistan ile Çin'i birbirine bağlayan üçüncü büyük geçit olacağını belirtti.

Tuniyaz ise Bedel sınır kapısının her iki halkın refahına katkıda bulunacak yeni projeler ve fırsatlar yaratacağına inandığını ifade etti.

Kırgızistan ile Çin Halk Cumhuriyeti sınırında aralıksız faaliyet gösteren Torugart ile İrkeştam adlı iki sınır kapısı daha bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.