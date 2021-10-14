İki ülke arasında uçuş krizi yaşanıyor! Fiyatlar 2 bin doları geçti

AA 14 Ekim 2021 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 15:43

Yerel basındaki haberlere göre, PIA'dan yapılan açıklamada, Taliban üyelerinin keyfi kural değişiklikleri ve çalışanlara gözdağı verme gibi ağır müdahaleleri sebebiyle bu ülkeye uçuşların askıya alındığı belirtildi.

PIA'nın açıklaması, Afganistan Ulaşım ve Havacılık Bakanlığının açıklamasının ardından geldi.

KABİL-İSLAMABAD BİLETLERİ 2 BİN İLA 2 BİN 500 DOLAR

Afganistan Ulaşım ve Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, PIA ve yerel hava yolu şirketi Kam Air'den Kabil-İslamabad bilet fiyatlarını düşürmesi talep edilmişti.

Açıklamada, herhangi bir ihlal durumunda PIA ve Kam Air'in Kabil-İslamabad uçuşlarının askıya alınacağı uyarısı yapılmıştı.

Daha önce 120 ila 150 dolar olan PIA'nın Kabil-İslamabad uçak biletleri 2 bin ila 2 bin 500 dolara satılıyor. PIA, yüksek sigorta ücretlerinin bilet fiyatlarını artırdığını belirtiyor.

PIA, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından bu ülkeye ilk uluslararası ticari uçuşu 13 Eylül'de gerçekleştirmişti.

Kam Air'den 11 Ekim'de yapılan açıklamada ise Pakistan İçişleri Bakanlığının yeni kuralları sebebiyle Kabil-İslamabad uçuşlarına izin verilmediğini duyurmuştu.

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), 26 Eylül'de Kam Air'e İslamabad'dan Kabil'e uçuş operasyonları için izin verdiğini açıklamıştı.