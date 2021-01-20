İki ülke arasında yeni gerginlik! Çin, kritik bölgede köy mü inşa ediyor?

star.com.tr 20 Ocak 2021 Çarşamba 00:43 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 01:01

Hindistan ile Çin'in, Ladakh bölgesinde aylarca süren sınır anlaşmazlıkları çözümsüz kalmaya devam ederken, Pekin yönetiminin Arunaçal Pradeş eyaleti yakınlarındaki sınır bölgelerinde inşaat çalışmaları yürüttüğü iddia edildi.

Planet Labs isimli şirket, uydu görüntülerine dayanarak Çin tarafından Arunaçal Pradeş eyaletinin Subansiri bölgesindeki Tsari Chu nehri boyunca yaklaşık 100 evden oluşan bir köy inşa edildiğini öne sürdü.

Söz konusu inşaatın Hindistan sınırlarının 4,5 km içerisinde bir alanda yer aldığı, bölgenin resmi haritalarda Hindistan toprağı olmasına rağmen 1959 yılından beri Çin’in baskın kontrolünde olduğu belirtildi. Bölgede daha önceki dönemlerde yalnızca bir askeri karakolun bulunduğu fakat sonrasında tam donanımlı bir köyün inşa edildiği bildirildi. 2019 yılındaki uydu görüntülerinde herhangi bir inşaat faaliyeti yokken, 2020'nin Kasım ayından alınan fotoğraflarda köyün geçen sene içerisinde inşa edildiği düşünülüyor.

Hindistan yönetimi, Çin'in Arunaçal Pradeş eyaletinde büyük bir köy inşa ettiği raporuna tepki olarak, tüm gelişmeleri yakından izlediklerini, Hindistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi.

Söz konusu köy inşaatı, Hindistan ile Çin arasında imzalanan bazı antlaşmaların ihlali niteliği taşıyor.

star.com.tr