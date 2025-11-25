İSTANBUL 16°C / 11°C
  İki ülke arasındaki krize sessiz kalmıştı! Trump'tan dikkat çeken zamanlama
Dünya

İki ülke arasındaki krize sessiz kalmıştı! Trump'tan dikkat çeken zamanlama

Tayvan açıklamalarıyla Çin'in tepkisini çeken Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk kez görüştü. Görüşmenin, Trump'ın Çin lideri Xi ile temasından hemen sonra yapılması dikkat çekti.

IHA25 Kasım 2025 Salı 09:46 - Güncelleme:
İki ülke arasındaki krize sessiz kalmıştı! Trump'tan dikkat çeken zamanlama
ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan hakkındaki ifadeleri nedeniyle Çin'le gerginlik yaşayan Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile diplomatik krizin ardından ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefon görüşmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Takaichi, görüşmenin Trump'ın talebi üzerine yapıldığını belirterek, "Başkan Trump, kendisiyle çok iyi arkadaş olduğumuzu ve onu istediğim zaman arayabileceğimi söyledi" ifadelerini kullandı. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermekten kaçınan Takaichi, Trump'ın kendisine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesi de dahil olmak üzere ABD-Çin ilişkilerinin son durumu hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

İkili arasındaki telefon görüşmesi, Takaichi'nin Tayvan hakkındaki ifadeleri nedeniyle Japonya-Çin arasında yaşanan gerginlik sonrası ilk görüşme oldu. Görüşmenin, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

TRUMP, JAPONYA-ÇİN ARASINDAKİ TAYVAN KRİZİNE SESSİZ KALMIŞTI

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya'nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesi, Pekin ve Tokyo yönetimleri arasında diplomatik krize neden olmuştu. Trump'ın ABD'nin önemli güvenlik müttefiklerinden biri olan Japonya ile rakip süper güç Çin arasındaki anlaşmazlık hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı. Bu durumun Japonya hükümetinde endişelere yol açtığı yorumları yapılmıştı.

