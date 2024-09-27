Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York şehrinde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ve Somalili mevkidaşı Fiqi ile New York'taki Türkevi'nde ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Paylaşımda, Bakanlığın, iki ülke arasındaki gerilime Ankara Süreci temelinde dengeli, uygulanabilir ve karşılıklı fayda sağlayacak çözüm arayışının sürdüğü kaydedildi.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Moallim Fiqi- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

- ETİYOPYA-SOMALİ ANLAŞMAZLIĞI



Etiyopya, dünyada denize erişimi olmayan en büyük nüfusa sahip ülke.

Eritre'nin 1991'de fiilen Etiyopya'dan ayrılması ve 1993'te hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybeden Etiyopya, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim konusunu gündemde tutmuş, Somaliland ile 1 Ocak'ta bu yönde bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı.

Söz konusu muhtıra, Somaliland'ın tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali'nin ve uluslararası toplumun ciddi tepkisini çekmişti.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland ile denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasında denize erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.

Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki krizin çözümünü teminen 9-10 Mart'ta Nairobi'de bir araya getirilirken, iki ülke arasında yapılan dolaylı müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı.

Taraflar, "Ankara Süreci" adı verilen müzakereler kapsamında Türkiye'nin ara buluculuğunda iki defa Ankara'da bir araya gelmişti.

Başkan Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Adımlarımızı atmaya devam edeceğiz

ABD'de 'iki devletli çözüm' mesajı: İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz

İngiltere'nin Kıbrıs adımına tepki