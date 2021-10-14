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Dünya

İki ülke arasındaki sınırda mayın patladı: 1 asker öldü

Cezayir'in Fas sınırında mayın infilak etti. Yaşanan patlama sonucunda bir askerin öldüğü, ikisinin yaralandığı bildirildi.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 22:37 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 22:37
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Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir sınır muhafız devriyesinin ülkenin batı sınırı (Fas sınırı) yakınındaki bölgede keşif yaptığı sırada bir mayının patladığı belirtildi.

"Korkak bir saldırı" olduğu belirtilen olayda bir askerin öldüğü, ikisinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da olayla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "korkakça bir terör saldırısına maruz kaldığını" belirttiği asker için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Her iki açıklamada da olayın arkasındaki isimlere ilişkin bilgi verilmedi.

Cezayirli yetkililer, genellikle Fas sınırında uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplardan şikayet ediyor.

Öte yandan, Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu.

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