İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9503
  • EURO
    6,6851
  • ALTIN
    290.824
  • BIST100
    114726
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin ve Zelenskiy’den 2020’de esir değişimi kararı
Dünya

Putin ve Zelenskiy’den 2020’de esir değişimi kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2020’de iki ülke arasında yeniden esir değişimi yapılması konusunda anlaştı.

IHA31.12.2019  16:01 - Güncelleme: 31.12.2019  16:01
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni yıl tebriklerini iletirken iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Kremlin’in basın servisinden görüşmeye yapılan açıklamada, iki liderin 29 Aralık’ta Ukrayna ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında yapılan esir değişimini olumlu olarak değerlendirdiği ve yeni bir anlaşma yapılmasına karar verdiği belirtildi. Açıklamada, esir değişiminin Paris’te 9 Aralık’ta düzenlenen Normandiya Dörtlüsü Zirvesi’nde varılan mutabakat kapsamında yapıldığı ve karşılıklı güvenin artmasına katkı sağladığı kaydedildi.

Zelenskiy ve Putin’in ayrıca Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderilmesine ilişkin anlaşmayı da görüştüğü aktarılan açıklamada, “Taraflar, kısa bir süre önce imzalanan anlaşmasının önemini vurguladı” ifadeleri yer aldı.

Kızını taciz eden şahsa anneden yumruk

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sızma girişiminde ağır darbe aldı
Sızma girişiminde ağır darbe aldı

Sızma girişiminde ağır darbe aldı

Nota verdiler
Nota verdiler

Nota verdiler

Anlaşma imzalandı: 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyor
Anlaşma imzalandı: 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyor

Anlaşma imzalandı: 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyor

ABD Büyükelçiliği işgal edildi! Trump'tan sert tepki
ABD Büyükelçiliği işgal edildi! Trump'tan sert tepki

ABD Büyükelçiliği işgal edildi! Trump'tan sert tepki
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.