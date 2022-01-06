İki ülke için Rusya'yı kızdıracak öneri! 'Söz verdik' diyen Rasmussen'den çarpıcı '5. Madde' vurgusu

6 Ocak 2022 Perşembe 08:17 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 08:17

Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, İttifakın Ukrayna ve Gürcistan'a, çözülmemiş toprak anlaşmazlıklarına rağmen örgüte üyelik için bir eylem planı sunması gerektiğini belirtti.

Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Politico dergisi için kaleme aldığı bir makalede İttifakın Ukrayna ve Gürcistan'a, çözülmemiş toprak anlaşmazlıklarına rağmen örgüte üyelik için bir eylem planı sunması gerektiğini yazdı.

Bunun yapılması için NATO Tüzüğü'nün toplu savunmaya ilişkin beşinci maddesinin işleyişinin sınırlanabileceğine dikkat çeken Rasmussen, şunları ifade etti: "2008'de Gürcistan ve Ukrayna'ya NATO masasında koltuk sözü verdik ve sözümüzü yerine getirmek için bir eylem planı geliştirmenin zamanı geldi. Gereklilik halinde, bunu NATO Tüzüğü'nün 5. maddesinin sadece Kiev ve Tiflis'in kontrolü altındaki topraklar için geçerli olduğu şerhini düşerek yapabiliriz."

NATO Tüzüğü'nün 5. Maddesine göre, 'Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırıyı, hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirecek.'

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Aralık 2014'te iki yasayı değiştirerek NATO ile bağlantısı olmayan ülke statüsünden vazgeçmişti. Haziran 2016'da Kiev, NATO üyeliğini Ukrayna için bir dış politika hedefi olarak tanımlayan ek değişiklikleri kabul etmişti. Şubat 2019'da ise Rada, ülkenin AB ve NATO'ya yönelik rotasını pekiştiren anayasa değişikliklerini kabul etmişti.

STOLTENBERG: NATO HİÇBİR ZAMAN GENİŞLEMEYECEK SÖZÜ VERMEDİK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dpa haber ajansına verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı: NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi. Örgütümüzün kuruluş sözleşmesinde bile her Avrupa ülkesinin ittifaka üye olabileceği yazıyor. İkincisi, Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı, NATO-Rusya Temel Yasası gibi 1970 ve 1990'lı yıllara ait birçok belge var. Bu belgeler, her bir ülkenin kendi geleceğini belirlemekte özgür olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor.

PUTİN: UKRAYNA NATO'YA GİRERSE SİLAH SEVKİYATLARI BAŞLAR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Soçi'de bir araya gelmesinden sonra açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinden ötürü endişe duyduklarını söylemişti. Putin, ""Ukrayna NATO'ya girerse bizim için tehdit oluşturan silah sevkiyatları başlar." ifadelerini kullanmıştı.

Putin daha önce yaptığı başka bir açıklamada ise, NATO'nun askeri altyapısını Ukrayna'da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova'ya uçuş süresi 7 dakika olur. Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz." diye konuşmuştu.

UKRAYNA: RUSYA BİZİ NATO ÜYELİĞİNE İTİYOR

Gerilimle ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise "Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini hissediyorum. Benim görüşüm bu. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için yolu açıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'nın Afganistan örneğinde olduğu gibi NATO operasyonlarına katılması ancak halen üye olmamasıyla ilgili soru üzerine Zelenskiy, Ukrayna'nın son yıllarda kendisini NATO'nun parçası olarak gördüğünü, özellikle Kırım'ın ilhak edildiği 2014'ten bu yana ülkelerinin NATO üyesi olmasını isteyen Ukraynalıların sayısının arttığını dile getirmişti.

Zelenskiy sözlerine şöyle devam etti:

Bildiğiniz gibi, NATO'da 30 müttefikin tümü Ukrayna'nın üyeliğini desteklemiyor. Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini hissediyorum. Benim görüşüm bu. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için yolu açıyor.