İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2022 Pazar / 24 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak ile Ürdün arasındaki petrol anlaşması uzatıldı
Dünya

Irak ile Ürdün arasındaki petrol anlaşması uzatıldı

Ürdün ve Irak, Kerkük'ten günde 10 bin varil ham petrolün Ürdün'e satışını öngören anlaşmanın süresini uzatma kararı aldı.

AA27 Mart 2022 Pazar 13:39 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 13:39
ABONE OL

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, anlaşmanın uzatılması Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı yetkililerinden Hasan el-Heyari tarafından duyuruldu.

Anlaşma kapsamında, günde 10 bin ham petrol, Kerkük'ten Ürdün'ün orta kesimindeki Zerka kentinde bulunan rafineriye nakledilecek.

Irak'tan petrol ithalatının iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı maddelerinin müzakeresini tamamlamak için Şubat 2022'de durdurulduğunu hatırlatan Heyari, petrol akışının nisan ayında yeniden başlayacağını kaydetti.

Heyari, anlaşmanın ne kadar süreyle uzatıldığına dair ise bilgi vermedi.

Irak ve Ürdün arasında Şubat 2019'da, Ürdün'ün petrol ihtiyacının yüzde 7'sine karşılık gelen günlük 10 bin varil petrol satışına yönelik anlaşma imzalanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.