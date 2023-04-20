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Dünya

İki ülke Ramazan Bayramı'nı cumartesi günü kutlayacak

Şevval ayının hilalinin görülememesi sebebiyle Umman ve İran, Ramazan Bayramı'nı cumartesi günü kutlama kararı aldı. Birçok İslam ülkesi ise Ramazan Bayramı'nı cuma günü kutlayacak.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 21:01 - Güncelleme:
İki ülke Ramazan Bayramı'nı cumartesi günü kutlayacak
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Ramazan'ın son gününde İslam ülkelerinden art arda 'bayram günü' hakkında açıklama geldi.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Şevval ayının hilalinin görülmesi üzerine cuma günü bayramın ilk günü olduğunu duyurdu.

Katar, BAE, Yemen, Bahreyn, Mısır, Filistin, Kuveyt, Lübnan ve Irak'taki yetkili mercilerden yapılan açıklamalarda, 20 Nisan'ın ramazan ayının son günü olarak tespit edildiği ve 21 Nisan'ın Şevval ayının ilk günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacağı belirtildi.

Öte yandan, Umman ve İran'daki merciler, Şevval ayı hilalinin görülemediği için ramazan ayının 30 güne tamamlanacağını, 21 Nisan cuma gününün ramazan ayının son günü olduğunu ve Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan cumartesi günü kutlanacağını açıkladı.

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil kendi ülkelerinde görülmesini esas alması nedeniyle bayram farklı günlerde kutlanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

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