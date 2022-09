İki ülke savaşın eşiğinde! Çok sayıda ölü var

Kırgızistan-Tacikistan sınır hattında iki ülke arasında 14-17 Eylül tarihlerinde yaşanan çatışmalarda can kaybı artıyor. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 13 kişinin daha hayatını kaybettiği ve Kırgız tarafından toplam can kaybının 59'a yükseldiği aktarıldı. Bakanlık ayrıca, çatışmalardaki yaralı sayısının 1 kişi artarak, 144'e ulaştığını ifade etti. Tacikistan tarafından yapılan açıklamada ise çatışmalarda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda can kaybı 94'e, yaralı sayısı ise 174'e yükselmiş oldu.

"TACİKİSTAN MAKAMLARININ BİLGİLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14-17 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'ın egemen topraklarında yaşanan olayları Tacikistan'ın Kırgızistan'a karşı önceden planlanmış silahlı saldırı eylemi olarak görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "140 bine yakın kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Çok büyük maddi zarar verildi" denildi.

Tacik tarafının "Tacikistan'a karşı silahlı saldırı eylemi" işlemekle ilgili asılsız suçlamalarının sorumluluğu ve suçu Kırgızistan'a atmak için bir girişim olduğu ifade edilen açıklamada, Tacik tarafının Kırgızistan'ın savunma eylemlerini itibarsızlaştırmak için bir dezenformasyon kampanyası başlattığına işaret edilerek, "Tacikistan Dışişleri Bakanlığı ve diğer makamların bilgileri gerçeği yansıtmadığını beyan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kırgızistan tarafında Tacik askerlerinin Kırgızistan topraklarında işlediği suçları kanıtlayan fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Kırgızistan-Tacikistan sınırında geçtiğimiz çarşamba günü başlayan ve aralıklarla devam eden çatışmalar cuma günü sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen aralıklarla sürmüştü. Her iki taraf birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Kırgızistan, çatışmaların yaşandığı Batken bölgesinden 135 binden fazla kişiyi tahliye etmiş, bölgede acil durum ilan edilmişti. Kırgızistan'da ayrıca hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edilmişti.