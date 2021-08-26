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Dünya

İki ülke sınırında çatışma çıktı: 1 asker öldürüldü

Pakistan'ın Afganistan ile olan sınırında teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı. Yaşanan olayda bir Pakistan askeri hayatını kaybetti.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 23:10 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 23:10
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Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Afganistan sınırındaki Lower Dir bölgesinde yer alan güvenlik noktasına, hududun diğer tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda bir Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği aktarılırken, bir teröristin etkisiz hale getirildiği ve 3 teröristin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi verilmedi.

Öte yandan Pakistan, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan topraklarını kullanarak güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtiyor.

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