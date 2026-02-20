Ukrayna Ulusal Polisinin resmi internet sitesindeki açıklamada, Moldova ve Ukrayna'da "ENIGMA 2.0" adlı, eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Rusya'dan talimat aldığı iddia edilen bir grubun, Ukrayna'da suikastlar planladığı aktarılan açıklamada, "Ulusal Polis, Rus planlarını bozdu ve Rus özel servislerinin emriyle Ukraynalı gazeteci ve siyasetçilere yönelik suikast planlayan bir istihbarat ve saldırı grubunu gözaltına aldı." ifadesi kullanıldı.

Suikastın Ukrayna'nın güvenlik birimlerinde görevli kişilere yönelik de planlandığı savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ortadan kaldırılması planlanan kişiler arasında Rusya'da 'ekstremist' olarak nitelendirilen ve aranan bir gazeteci, devlete ait bir stratejik işletmenin yöneticilerinden biri, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünün (GUR) mevcut yetkilileri, Yabancı Lejyon'un GUR ve SSO'daki (Özel Harekat Kuvvetleri) savaşçıları ile Rusya Federasyonu'nda Ukrayna yanlısı tutum sergileyen bir kamu görevlisi bulunuyordu."

Saldırıları planlayan grubun başında 34 yaşındaki bir Moldova vatandaşının bulunduğu, söz konusu kişinin daha önce Rusya'da yargılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu şahıs, hiyerarşik bir yapı oluşturdu ve 25 yaşın altındaki hemşehri yardımcılarını da işin içine kattı. Çoğunlukla askeri eğitim kurumlarında okuyan genç erkekleri, düşman özel servisleri için yurt dışında görevler yürütmek üzere işe aldılar." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun Ukrayna ve Moldova'nın ilgili birimleri tarafından düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Düşman (Rusya) özel servislerinin planına göre, yankı uyandıran bu cinayetler korku salmak, toplumu demoralize etmek, güvensizlik duygusu yaratmak ve Ukrayna'daki iç durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlıyordu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu kişilerin hangi ülkede gözaltına alındıkları ve kaç kişi olduklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

