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Dünya

İki ülkeden Lübnan'a 30 milyon avro destek

Suudi Arabistan ve Fransa, ekonomik kriz ile mücadele eden Lübnan'ın gıda güvenliği ve sağlık sektörüne destek için 30 milyon avro yardımda bulunacak.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 10:00 - Güncelleme:
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Lübnan'a yardım sunulmasını öngören mutabakat zaptı, başkent Beyrut'ta düzenlenen programda, Fransa Kalkınma Ajansı ve Suudi Arabistan Kral Selman İnsani Yardım Merkezinden yetkililer tarafından imzalandı.

İmza töreninden sonra açıklama yapan Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari, "Bu yardım, Suudi Arabistan ve Fransa'nın, Lübnan halkının yanında yer alma, gelişim ve istikrarında destek taahhüdünden ileri gelmektedir." dedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, iki ülkenin Lübnan'ın gıda güvenliği ve sağlık sektörü için yapacağı yardım tutarının 30 milyon avro olduğu kaydedildi.

Lübnan için ayrılacak olan fonun iki ülkeye ait kurumlarca yarı yarıya sağlanacağı belirtildi.

- LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

Lübnan özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, 7 Nisan'da, Lübnan halkının yüzde 74'ünün yoksulluk sınırında yaşadığını, işsizlik oranının da yüzde 44'e yükseldiğini bildirmişti.

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