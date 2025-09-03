İSTANBUL 31°C / 22°C
3 Eylül 2025 Çarşamba
İki ülkeden ortak tepki: Filistinlilerin zorla çöç ettirilmesine karşıyız

Mısır ve Bahreyn, Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesine karşı olduklarını açıkladı.

3 Eylül 2025 Çarşamba 13:47
İki ülkeden ortak tepki: Filistinlilerin zorla çöç ettirilmesine karşıyız
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile bazı bakanların da katıldığı görüşmede, ekonomi, ticaret ve yatırım alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin ve ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemi teyit edildi.

Görüşmede, Mısır ile Bahreyn'in Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini reddettiği vurgulanırken Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına başlanması gerektiği kaydedildi.

Mısır, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını amaçlayan bir plan sunmuştu. Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından onaylanan "Arap planı"nın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı bildirilmişti.

Buna karşın Tel Aviv ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını destekleyerek Mısır'ın planına karşı çıkmıştı.

